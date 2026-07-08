Στην Κοζάνη το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα, παρουσία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη

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Στην τελευταία της κατοικία θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη (9/7) η Βάγια Νέστορα μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας η οποία έχασε τη ζωή της στις επιθέσεις που έγιναν με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (1/7).

Στην κηδεία που θα γίνει στις 12:00 θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης

Στις 04:35 τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οδό Χαριλάου, επικράτησε πανικός στην πολυκατοικία.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18, στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στο κτήριο διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

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