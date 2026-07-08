Ξεκινά η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά 2026: Την Πέμπτη 9 Ιουλίου τα εγκαίνια

Η αναμονή ολοκληρώνεται για τη Γεωργική Έκθεση Μεσαρά 2026, η οποία ανοίγει τις πύλες της την Πέμπτη 9 Ιουλίου στους Βώρους Ηρακλείου, υποδεχόμενη εκθέτες και επισκέπτες σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη.

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 20:00, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, φορέων και ανθρώπων του αγροτικού κόσμου.

Για τέσσερις ημέρες, από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2026, η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά θα αποτελέσει τόπο συνάντησης για τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει κορυφαίες επιχειρήσεις και μεγάλα ονόματα του αγροτικού κλάδου, με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών από τους τομείς των γεωργικών μηχανημάτων, των αγροτικών εφοδίων, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών προς τον πρωτογενή τομέα, επιβεβαιώνοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα και τη δυναμική της Γεωργικής Έκθεσης Μεσαρά.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:

Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου: 17:00 – 22:00

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου: 10:00 – 14:30 και 17:00 – 22:00

Η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά 2026 προσκαλεί όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φίλους του αγροτικού κόσμου να επισκεφθούν την έκθεση και να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση αφιερωμένη στην παραγωγή, την καινοτομία και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

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