Τραγική κατάληξη στη Βιάννο: Βρέθηκε η σορός της 74χρονης που αγνοούνταν

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 74χρονης γυναίκας που αγνοούνταν από την περιοχή της Σύμης Βιάννου, καθώς σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η σορός της βρέθηκε σε ρυάκι, σε δύσβατο σημείο του ορεινού όγκου προς την Πάνω Σύμη, από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με τον σκύλο του. Με τον εντοπισμό της ολοκληρώθηκε η πολυήμερη επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η 74χρονη είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή (03.07), και μάλιστα έπασχε από προβλήματα άνοιας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

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