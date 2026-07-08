ΤΕΤ.08 Ιου 2026 16:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του αγνοούμενου 65χρονου - Συνεχίζονται οι έρευνες

ψαροντουφεκάς
clock 15:10 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου Σφακίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν το ψαροντούφεκο του δεμένο στη σημαδούρα του, ανοιχτά του Πλακιά στο νότιο Ρέθυμνο, αρκετά μίλια μακριά από το σημείο όπου είχε μεταβεί για ψάρεμα, γεγονός που αποδίδεται στα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων, εθελοντών, αλιευτικού σκάφους και αεροσκάφους της FRONTEX.

Ο 65χρονος, που κατάγεται από την περιοχή και διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεταβεί μόνος του για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε, συγγενικό του πρόσωπο ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ψαροντουφεκάς Σφακιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis