Κρήτη: Εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του αγνοούμενου 65χρονου - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου Σφακίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν το ψαροντούφεκο του δεμένο στη σημαδούρα του, ανοιχτά του Πλακιά στο νότιο Ρέθυμνο, αρκετά μίλια μακριά από το σημείο όπου είχε μεταβεί για ψάρεμα, γεγονός που αποδίδεται στα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων, εθελοντών, αλιευτικού σκάφους και αεροσκάφους της FRONTEX.

Ο 65χρονος, που κατάγεται από την περιοχή και διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεταβεί μόνος του για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε, συγγενικό του πρόσωπο ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: