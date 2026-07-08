Τουμασάτου: «Υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς»

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και αποκάλυψε ότι δέχεται μπούλινγκ από τα τρολς του διαδικτύου, κάτι που τα πρώτα χρόνια τη στενοχωρούσε, αλλά πλέον δε δίνει σημασία.

«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχραιμα όλοι, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα, αλλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς. Κι εγώ μπορεί να διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του, να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου.

Το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Γι’ αυτό πληρώνονται, για να καταριούνται, να φωνάζουν. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, με στενοχωρούσε γιατί νόμιζα ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάματο παίρνουν. Συνήθως είναι λογαριασμοί που δεν έχουν καμία υπόσταση, με 5-7 ακόλουθους.

Μου έκαναν επίθεση για την παρουσίαση του νέου κόμματους του Αλέξη Τσίπρα, δεν έκανα κάτι κακό αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο, αλλά τον κριτή», είπε η ηθοποιός.

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