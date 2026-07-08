Μιχάλης Μόσιος: Ξεσπά ο γιος του θρυλικού «Ταμτάκου»

Ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, Γιάννης, ξέσπασε για τα όσα ειπώθηκαν δημόσια, ότι ο πατέρας του πέθανε μόνος του και ξεχασμένος. Με μια ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ως οικογένεια αισθανόμαστε βιασμένοι».

«είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας. Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια».

«Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο» τονίζει χαρακτηριστικά ο γιος του ηθοποιού.

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