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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ – Ινές ντε Ραμόν: Η πρώτη κοινή εμφάνιση στο Instagram

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clock 23:00 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, ο Μπραντ Πιτ και Ίνες Ραμόν εκαναν ένα ακόμη βήμα προς το φως. Όχι με μια επίσημη ανακοίνωση, ούτε με κάποια μεγάλη εξομολόγηση, αλλά με τον τρόπο που οι σχέσεις της εποχής μας αποκτούν πια τη δική τους δημόσια «σφραγίδα»: μέσα από το Instagram.

A post shared by Laurie Zanoletti (@lauriezanoletti)

Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 33χρονη σύντροφός του έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους στα social media, με αφορμή τον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη, όπου έδωσαν το «παρών» σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η hairstylist Laurie Zanoletti, το ζευγάρι εμφανίστηκε με απόλυτα συντονισμένες μαύρες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα συχνά βρίσκεται στην απλότητα. Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν και γυαλιά ηλίου, ενώ η Ινές ντε Ραμόν εντυπωσίασε με ένα μαύρο lace φόρεμα, με ημιδιάφανες λεπτομέρειες και ασύμμετρη γραμμή.

Η Ινές ντε Ραμόν αναδημοσίευσε στη συνέχεια τα στιγμιότυπα στα Instagram Stories της, «ντύνοντας» μάλιστα μία από τις αναρτήσεις με το «Lover» της Τέιλορ Σουίφτ.

Μια κίνηση μικρή, αλλά αρκετά εύγλωττη για ένα ζευγάρι που επί χρόνια είχε επιλέξει να προστατεύει τη σχέση του από την υπερέκθεση.

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