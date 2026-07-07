Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου κυνήγησε ληστή με σφουγγαρίστρα (βίντεο)

Οι ληστείες σε μικρά καταστήματα της Αττικής -και όχι μόνο- ολοένα και αυξάνονται με τους υπαλλήλους και τους ιδιοκτήτες να αναγκάζονται να τα υπερασπιστούν, με κίνδυνο της ζωής τους.

Είναι πολλές οι φορές που οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διώξουν τους ληστές με όποιο μέσο διαθέτουν. Έτσι έκανε και μια υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, ένας άνδρας εισέβαλε στο ζαχαροπλαστείο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με χειρουργική μάσκα και φορώντας μπλε καπέλο. Κατευθύνθηκε αμέσως προς την ταμειακή μηχανή, έβγαλε από το τσαντάκι του ένα πιστόλι και απαίτησε από την υπάλληλο να του παραδώσει τις εισπράξεις.

Τον καταδίωξε με σφουγγαρίστρα

Η γυναίκα, όμως, αντιλήφθηκε ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, άρπαξε μια σφουγγαρίστρα και άρχισε να χτυπά τον ληστή, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Δεν δίστασε μάλιστα να τον κυνηγήσει έξω από το κατάστημα.

Ο δράστης, ωστόσο, κατάφερε να αρπάξει μέρος των χρημάτων από την ταμειακή μηχανή, ενώ πήρε και ένα προϊόν από το ψυγείο. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας, ενώ το συγκεκριμένο κατάστημα έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κακοποιών, καθώς αυτή φέρεται να είναι η 21η φορά που γίνεται διάρρηξη ή ληστεία.

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