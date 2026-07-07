Ηράκλειο: Ανήλικος παρασύρθηκε από δίκυκλο και τραυματίστηκε (βίντεο)

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 15χρονου από δίκυκλο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Καρτερού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο ανήλικος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, ωστόσο σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ο ανήλικος υπέστη θλαστικά τραύματα από την παράσυρση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το περιστατικό και αναζητείται.

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