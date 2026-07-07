Ερντογάν: Υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι (βίντεο)

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με την σύζυγό του, ενώ λίγο πριν τις 20:00 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι.







Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.









Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.

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