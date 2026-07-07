Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος

Δημοσιεύτηκε η ετήσια κατάταξη των πόλεων παγκοσμίως με τις καλύτερες αλλά και τις δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης. Η πρώτη θέση παραμένει αμετάβλητη, ενώ στο τέλος της λίστας σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές, κυρίως εξαιτίας των συνεχιζόμενων πολεμικών αναμετρήσεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Economist Intelligence Unit, τον οργανισμό που συνδέεται με το The Economist, και βασίστηκε σε μια σειρά από κριτήρια, όπως η ποιότητα της εκπαίδευσης, η ασφάλεια και η σταθερότητα, οι υπηρεσίες υγείας, οι υποδομές, καθώς και η πολιτιστική ζωή κάθε πόλης.

Στην κορυφή η Κοπεγχάγη

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεγχάγη της Δανίας κατακτά τον τίτλο της κορυφαίας πόλης για διαμονή. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της, συγκεντρώνοντας σχεδόν άριστες βαθμολογίες σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις παρουσίασε στους τομείς της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη της Αυστρίας, μια πόλη που στο παρελθόν είχε αναδειχθεί πρώτη στη συγκεκριμένη κατάταξη για τρεις διαφορετικές χρονιές. Την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει η Μελβούρνη της Αυστραλίας, η οποία κέρδισε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στις επόμενες θέσεις συναντάται ακόμη μία αυστραλιανή πόλη, το Σίδνεϊ, που καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ενώ η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με τη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αναλυτικά δέκα καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος

Κοπεγχάγη

Βιέννη

Μελβούρνη

Σίδνεϊ

Ζυρίχη

Γενεύη

Οσάκα

Αδελαΐδα

Βανκούβερ

Τόκιο

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην κατάταξη μέσω της Αθήνας. Η ελληνική πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται με ανοιχτό ροζ χρώμα, σε αντίθεση με το κόκκινο που χρησιμοποιείται για τις πόλεις με τις υψηλότερες επιδόσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες ζωής σε αυτήν κρίνονται ικανοποιητικές, χωρίς όμως να ανήκει στις κορυφαίες επιλογές.

Οι πόλεις με τις δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης

Στην αντίθετη πλευρά της λίστας, η Δαμασκός της Συρίας παραμένει για ακόμη μία χρονιά στην τελευταία θέση, καταγράφοντας τις χειρότερες συνθήκες βιωσιμότητας παγκοσμίως.

Τη συριακή πρωτεύουσα ακολουθούν η Τρίπολη της Λιβύης και η Ντάκα του Μπανγκλαντές. Στις πόλεις που παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες για τους κατοίκους τους περιλαμβάνεται επίσης το Καράτσι του Πακιστάν, ενώ την πρώτη πεντάδα των λιγότερο βιώσιμων περιοχών συμπληρώνει το Αλγέρι.

Παρότι η Δαμασκός εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης, οι χαμηλότερες θέσεις παρουσίασαν μεταβολές. Η Τεχεράνη του Ιράν υποχώρησε στην 164η θέση, επηρεασμένη από τις συνέπειες του πολέμου, ενώ το Κίεβο της Ουκρανίας βρίσκεται πλέον στην 166η θέση της λίστας.

Αναλυτικκά δέκα λιγότερο βιώσιμες πόλεις

Δαμασκός

Τρίπολη

Ντάκα

Καράτσι

Αλγέρι

Λάγος

Πορτ Μόρεσμπι

Κίεβο

Χαράρε

Τεχεράνη

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