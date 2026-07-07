Πλανήτης περιστρέφεται γύρω από νεκρό άστρο: Τι σημαίνει αυτό για την τύχη της Γης

Νέες παρατηρήσεις ίσως βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ένας τεράστιος εξωπλανήτης κατάφερε να επιβιώσει από τον θάνατο του άστρου του και να καταλήξει σε εξαιρετικά κοντινή τροχιά γύρω από τα απομεινάρια του.

Όμως αυτή δεν είναι μια απλή ανακάλυψη, αλλά κάτι πολύ σημαντικό, αφού μπορεί να δώσει στοιχεία για το μέλλον πλανητών όπως ο Δίας και ο Κρόνος.

Το 2020, οι αστρονόμοι εντόπισαν τον WD 1856 b, έναν πλανήτη σχεδόν στο μέγεθος του Δία, ο οποίος βρίσκεται 80 έτη φωτός μακριά από τη Γη και κινείται γύρω από έναν λευκό νάνο. Ο πλανήτης ολοκληρώνει μια τροχιά κάθε 34 ώρες και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από το άστρο του. Αυτό το γεγονός δημιούργησε πολλά ερωτήματα για το πώς κατάφερε να επιβιώσει από την καταστροφή του μητρικού του άστρου.

Ο επιστήμονας Κρίστοφερ Ο'Κόνορ και η ερευνητική του ομάδα χρησιμοποίησαν το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb για να μελετήσουν την ατμόσφαιρα, τη μάζα και τη θερμοκρασία του πλανήτη. Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο WD 1856 b έχει μάζα 4 έως 11 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Δία και θερμοκρασία περίπου 127 βαθμών Κελσίου, δηλαδή υψηλότερη από αυτή που θα είχε αν θερμαινόταν μόνο από τον λευκό νάνο.

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Η μελέτη του συστήματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η διέλευση του πλανήτη μπροστά από το άστρο διαρκεί μόλις οκτώ λεπτά. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του Webb αποκάλυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι μεγάλοι πλανήτες μπορούν πιθανώς να επιβιώσουν ακόμη και μετά τον θάνατο των άστρων τους.

Το σύστημα WD 1856 προσφέρει ένα πιθανό σενάριο για το μακρινό μέλλον του ηλιακού μας συστήματος.

«Ο θάνατος ενός άστρου δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος των πλανητών του», δήλωσε ο Δρ Ράιαν ΜακΝτόναλντ, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι πλανήτες μπορεί να έχουν ένα νέο, δυναμικό μέλλον ακόμα και μετά την καταστροφή του άστρου τους.

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