Περήφανοι γονείς ο Μανόλης και η Έφη - Στα βήματά τους και η κόρη

Μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας έζησαν η Έφη Φλουρή και ο Μανόλης Καρανδινός, καθώς η κόρη τους ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φοίτησή της στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και πλέον ανοίγει τον δικό της δρόμο στο Σώμα με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.

Η συγκίνηση των δύο γονιών είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς βλέπουν το παιδί τους να ακολουθεί τα δικά τους βήματα, επιλέγοντας έναν απαιτητικό δρόμο προσφοράς και ευθύνης. Η Εύη Φλουρή, υπαξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστή για την ενεργή παρουσία της και τη δράση της μέσα από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (IPA), και ο Μανόλης Καρανδινός, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και διοικητής σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας του Ηρακλείου, αποτελούν δύο ανθρώπους με διακριτή παρουσία και εκτίμηση στο αστυνομικό σώμα της Κρήτης.

Με πολυετή υπηρεσία, συνέπεια και αφοσίωση στο καθήκον, έχουν υπηρετήσει την Αστυνομία με ήθος και επαγγελματισμό, βλέποντας σήμερα την κόρη τους να κάνει το δικό της σημαντικό βήμα σε μια πορεία που απαιτεί αξίες, δύναμη και αίσθημα ευθύνης.

Η ανάρτηση της Έφης, με αναφορά στην «Ιθάκη» του Καβάφη, αποτυπώνει τη χαρά και τη συγκίνηση μιας μητέρας που βλέπει έναν μεγάλο στόχο να γίνεται πραγματικότητα. Για την ίδια και τον Μανόλη, η αποφοίτηση της κόρης τους δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση, αλλά και μια συνέχεια μιας οικογενειακής διαδρομής αφιερωμένης στην Ελληνική Αστυνομία και την προσφορά στην κοινωνία.

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