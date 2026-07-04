Κρήτη: 703 συλλήψεις μέσα σε έναν μήνα - Στο στόχαστρο ναρκωτικά, όπλα και οργανωμένο έγκλημα

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Συνολικά 703 άτομα συνελήφθησαν τον Μάϊο στην Κρήτη, στο πλαίσιο ευρείας επιχειρησιακής δράσης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος.

Οι συλλήψεις αφορούν σε σωρεία αδικημάτων, όπως ναρκωτικά, όπλα, ενδοοικογενειακή βία, κλοπές, απάτες, παραβάσεις περί αλλοδαπών και ΚΟΚ, αλλά και σοβαρότερα εγκλήματα. Ενδεικτικά, σ υνελήφθησαν 124 άτομα για ναρκωτικά, 57 για όπλα, 79 για ενδοοικογενειακή βία, 77 για παραβάσεις περί αλλοδαπών, 38 για ΚΟΚ και 14 για κλοπές–διαρρήξεις, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν λοιπά ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, από τις αστυνομικές έρευνες εξιχνιάστηκαν συνολικά 173 υποθέσεις, μεταξύ των οποίων 2 ληστείες, 1 ανθρωποκτονία, 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, 1 βιασμός, 17 απάτες–πλαστογραφίες, 32 κλοπές–διαρρήξεις, 5 κλοπές οχημάτων, 1 εκβίαση, καθώς και 1 υπόθεση ζωοκτονίας, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν λοιπά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.

Την ίδια περίοδο, οι Αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση 7 εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν σε ναρκωτικά, απάτες, κλοπές–διαρρήξεις και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, με δράση σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι κατασχέσεις, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει, μεταξύ άλλων καθ'όλη τη διάρκεια του Μαϊου, πάνω από 7,5 κιλά κάνναβης, 1,3 κιλά κοκαΐνης και 1.338 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και σημαντικές ποσότητες όπλων και πυρομαχικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 76 όπλα διαφόρων τύπων, χιλιάδες φυσίγγια, εκρηκτικά υλικά, μαχαίρια, αλλά και πλαστά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, οχήματα, χρηματικά ποσά και προϊόντα παρεμπορίου.

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