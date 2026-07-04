Κρήτη - πυρκαγιές: "Πορτοκαλί" το νησί την Κυριακή 5 Ιουλίου

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Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη την Κυριακή 5 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Και οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

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Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια ημερών με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας απαγορεύονται ενέργειες όπως η χρήση φωτιάς, η καύση υπολειμμάτων και κάθε εργασία που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

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