Πρόεδρος Πυροσβεστών στο Ράδιο Κρήτη: Ο πολίτης με το μπάρμπεκιου πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων

Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο οι εμπρησμοί από αμέλεια αποτελούν το 90% των περιπτώσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες διοικητικά πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη ο πρόεδρος των Πυροσβεστών Κρήτης Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, αναφέρθηκε στα σοβαρά περιστατικά φωτιάς στην Κρήτη μέχρι τώρα που φτάνουν τα 8 με 9, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες μικρές πυρκαγιές σε καθημερινή βάση που αντιμετωπίζονται άμεσα. Ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε ως παράδειγμα αμέλειας τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο με τους δυο νεκρούς και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να ξεκινά από αναμμένο τσιγάρο. Παράλληλα αποκάλυψε με αφορμή το θόρυβο που έγινε σχετικά με το τσουχτερό πρόστιμο στο Ηράκλειο που επιβλήθηκε σε πολίτη για χρήση ψησταριάς ύψους 1680 ευρώ ότι αυτό επιβλήθηκε επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων δείχνοντας μεγάλη ανευθυνότητα. Όπως τόνισε η προστασία της ζωής και των περιουσιών είναι υπόθεση όλων και ανέφερε ότι οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν το νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται αυστηρά η καύση ξηρών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιέργειας, αποφεύγονται υπαίθριες εργασίες που παράγουν σπινθήρες, όπως οξυγονοκολλήσεις ή χρήση τροχού, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε δάση, άλση ή χώρους με ξερά χόρτα, ποτέ δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και δεν εγκαταλείπουμε σκουπίδια στο φυσικό περιβάλλον, σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φλόγα, καλούμε αμέσως το 199 ή το 112.

Το πλαίσιο των κυρώσεων έχει γίνει εξαιρετικά αυστηρό, με σκοπό την αποτροπή της αμέλειας που κοστίζει ανθρώπινες ζωές και φυσικό πλούτο. Τα πρόστιμα κλιμακώνονται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της ημέρας και το μέγεθος της παράβασης. Για παράνομη καύση φυτικών υπολειμμάτων, επιβάλλονται βαριά διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 5.000 ευρώ, για χρήση υπαίθριας ψησταριάς/μπάρμπεκιου: Σε περιπτώσεις παράβασης των μέτρων πυροπροστασίας (π.χ. χρήση μεταλλικής ψησταριάς σε ημέρες υψηλού κινδύνου), έχουν βεβαιωθεί «καμπάνες» ύψους 3.000 ευρώ

Πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα, η πρόκληση πυρκαγιάς επιφέρει αυτόφωρη διαδικασία. Μόνο κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Οι παραβάτες οδηγούνται στον Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας ποινές φυλάκισης, ενώ σε περιπτώσεις που προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ή καταστροφή μεγάλης έκτασης, οι ποινές μετατρέπονται σε κακουργηματικές με πολυετείς καθείρξεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση για απόλυτη συμμόρφωση, καθώς η κλιματική κρίση καθιστά ακόμη και τον πιο μικρό σπινθήρα ικανό να προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Πήρε την καραμπίνα και άρχισε να ρίχνει στον αέρα

Κρήτη - ενοίκια: Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φέτος