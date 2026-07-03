Κρήτη - ενοίκια: Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φέτος

Αυξημένα εμφανίζονται τα ενοίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί με οριακά μικρότερη αύξηση. Στον αντίποδα, το Ρέθυμνο είναι η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα όπου οι τιμές παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο Λασίθι η μέση τιμή ενοικίασης έφτασε τα 8,57 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 7,78 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 10,2%. Στο Ηράκλειο η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό από 9,09 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10%. Στα Χανιά η μέση τιμή ανήλθε επίσης στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό από 9,50 ευρώ, με αύξηση 5,3%, ενώ στο Ρέθυμνο παρέμεινε αμετάβλητη στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η ζήτηση για φοιτητική κατοικία, όπως αναφέρει το ypodomes.com εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την αγορά, κυρίως στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, όπου η παρουσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον για γκαρσονιέρες και μικρά διαμερίσματα.

Παράλληλα, η συνεχής ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων περιορίζει τις κατοικίες που διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ φοιτητών, εργαζομένων και μόνιμων κατοίκων και διατηρώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Στο Λασίθι, η σημαντική αύξηση αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση από εργαζόμενους και νέους κατοίκους, σε συνδυασμό με τη μικρή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Αντίθετα, στο Ρέθυμνο, όπου τα ενοίκια είχαν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά δείχνει πλέον να σταθεροποιείται, διατηρώντας ωστόσο τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται και στις διαθέσιμες αγγελίες. Στα Χανιά, τα ζητούμενα ενοίκια κυμαίνονται από 8,54 έως 12 ευρώ ανά τετραγωνικό. Συγκεκριμένα, διαμέρισμα 82 τ.μ. ενοικιάζεται προς 8,54 ευρώ ανά τ.μ., διαμέρισμα 75 τ.μ. στον τρίτο όροφο προς 11,33 ευρώ, μονοκατοικία 125 τ.μ. προς 10 ευρώ και ακόμη ένα διαμέρισμα 75 τ.μ. προς 12 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στο Ηράκλειο, διαμέρισμα 65 τ.μ. διατίθεται προς 10,77 ευρώ ανά τετραγωνικό, διαμέρισμα 80 τ.μ. προς 7,50 ευρώ, μεζονέτα 185 τ.μ. προς 13,51 ευρώ και διαμέρισμα 260 τ.μ. προς 7,31 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στο Λασίθι, μονοκατοικία 95 τ.μ. ενοικιάζεται προς 11,58 ευρώ ανά τετραγωνικό, διαμέρισμα 60 τ.μ. προς 6,67 ευρώ, μονοκατοικία 130 τ.μ. προς 9,23 ευρώ και διαμέρισμα 65 τ.μ. προς 11,54 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στο Ρέθυμνο, οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 6,69 έως 8,70 ευρώ ανά τετραγωνικό. Διαμέρισμα ισογείου ενοικιάζεται προς 8,33 ευρώ, μονοκατοικία 159 τ.μ. προς 8,49 ευρώ, μεζονέτα 115 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο προς 8,70 ευρώ και αντίστοιχη μεζονέτα με τρία υπνοδωμάτια προς 6,69 ευρώ ανά τετραγωνικό.

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