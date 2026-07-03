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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πήρε την καραμπίνα και άρχισε να ρίχνει στον αέρα

σύλληψη
clock 09:24 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές αναστάτωσης σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (2/7) στην Ιεράπετρα, όταν 36χρονος άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ στον αέρα έξω από την κατοικία του, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 07:30, όταν ο δράστης πήρε καραμπίνα και πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το συμβάν διερευνάται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους άσκοπους πυροβολισμούς δεν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

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