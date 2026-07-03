Υπόθεση σοκ 8χρονου: Απολογείται ο 58χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρή ποινική διάσταση, καθώς διώκεται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος εισήλθε στο σπίτι όπου διαμένει μία γυναίκα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η μητέρα απουσίαζε εκείνη την ώρα.

Στο σπίτι βρίσκονταν μόνο τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 11 ετών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον μικρότερο αδελφό, ενώ ο 11χρονος ήταν παρών και παρακολούθησε όσα εκτυλίχθηκαν. Αρχικά, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης, η εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η βαρύτερη αυτή κατηγορία αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή στη δικογραφία περιλαμβάνεται η αναφορά ότι ο 58χρονος φέρεται να επιχείρησε να πιέσει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του 8χρονου παιδιού κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα των δύο παιδιών στην Αστυνομία, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψη του 58χρονου.

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