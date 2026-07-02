Κρήτη: «Βράζει» ο κτηνοτροφικός κόσμος – Έτοιμοι για κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι

Στα όριά τους έχουν φτάσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλαπλασιάζονται διαρκώς και όπως τονίζουν, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο αναμονής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως διεμήνυσαν κατά την συνάντηση των προεδρείων το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Στη συνάντηση αυτή διαμορφώθηκε κοινή στάση απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με τους εκπροσώπους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για την πορεία της κτηνοτροφίας στο νησί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής, οι περικοπές στις επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές στο γάλα, αλλά και τα χρήματα που αφαιρεί η ΑΑΔΕ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ζητήματα που- όπως επισημάνθηκε -επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα των παραγωγών.

Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί και το μεγάλο ζήτημα των δασικών χαρτών, το οποίο δημιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια στον κλάδο.

Μάλιστα όπως εκτίμησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την Ρένα Σημειαντωνάκη ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, οι κινητοποποιήσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν αρχές Αυγούστου.

«Κάθε νομός θα κάνει συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσουν τα μέλη των συλλόγων θα γίνει. Τα μέλη φαίνεται να θέλουν κινητοποιήσεις, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Χτες (σ.σ στην συνάντηση των προεδρείων), ειπώθηκε να επιδιώξουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε εδώ στην Κρήτη. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στους πολίτες του νησιού μας, εν μέσω τουριστικής περιόδου, αλλά μας αναγκάζουν. Αν αποφασιστούν κινητοποιήσεις, θα γίνουν αρχές Αυγούστου», ανέφερε ο κ. Φρογάκης και συνέχισε: «Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να λύσει κάποια προβλήματα για να μην πάμε σε κινητοποιήσεις. Αλλά μας αναγκάζουν».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, μιλώντας σήμερα (2/7) στο ekriti.gr, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα είναι πλέον γνωστά και οξυμένα και πως οι ίδιοι ζητούν άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, από την έκβαση αυτής της πιθανής συνάντησης θα κριθεί και η στάση των κτηνοτρόφων σχετικά με το αν θα προχωρήσουν ή όχι σε κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση, οι κτηνοτρόφοι δεν προτίθενται να μείνουν αδρανείς και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

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