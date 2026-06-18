Κρήτη - κτηματολόγιο: Καταγγελίες για μηδενισμό δικαιωμάτων και επιδοτήσεων σε κτηνοτρόφους!

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας βρίσκονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στην Κρήτη, καθώς τα προβλήματα με το Κτηματολόγιο, τους βοσκοτόπους και τις αγροτικές ενισχύσεις δημιουργούν σοβαρές αβεβαιότητες για τον πρωτογενή τομέα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Αχεντριά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

Όπως ανέφερε, διατηρεί εκμετάλλευση με περισσότερα από 1.000 πρόβατα και πριν από περίπου τέσσερις μήνες κλήθηκε να συγκεντρώσει και να καταθέσει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα για τις εκτάσεις που χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενημερώθηκε ότι αν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Κτηματολογίου, είναι σαν να μην διαθέτει καμία περιουσία. Παρότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έλαβε απάντηση ότι αυτά δεν κρίθηκαν επαρκή, με αποτέλεσμα - όπως καταγγέλλει - να μηδενιστούν οι επιδοτήσεις και τα δικαιώματά του.

«Είναι σαν να έχω ή να μην έχω πρόβατα, το ίδιο πράγμα», σχολίασε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, περισσότεροι από 100 αγρότες και κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μηδενισμό δικαιωμάτων ή άλλες σοβαρές επιπτώσεις, για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν στις σοβαρές επισημάνσεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος κάνει λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα στη διαχείριση των βοσκοτόπων, στις αγροτικές ενισχύσεις και στην εφαρμογή των νέων κανονισμών.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, σημαντικός αριθμός ζώων μένει εκτός επιδοτήσεων λόγω του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η «τεχνική λύση» και καθορίζονται οι επιλέξιμες εκτάσεις. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν αντιδράσεις για τις αλλαγές στον υπολογισμό της παραγωγικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι ντόπιες φυλές της Κρήτης αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια επιλέξιμων ζώων και ενισχύσεων.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις στις πληρωμές, εκκρεμότητες στα οικολογικά σχήματα, αβεβαιότητα για τη βιολογική κτηνοτροφία και το πρόσθετο κόστος από τη νέα σήμανση των ζώων επιβαρύνουν περαιτέρω τον κλάδο. Στο μεταξύ, πρόσθετο προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου, όπου εκκρεμούν περίπου 15.000 υποθέσεις.

Τοπικοί φορείς εκτιμούν ότι οι χιλιάδες νέες αιτήσεις που αναμένονται θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το σύστημα, προκαλώντας νέες καθυστερήσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ζητά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δωδεκάμηνη παράταση της προθεσμίας, σαφείς οδηγίες για τις απαιτούμενες διαδικασίες και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προειδοποιούν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ζητώντας άμεσες λύσεις ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα εκατοντάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

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