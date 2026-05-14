"Βράζει" η Κρήτη για το μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα - Στον "αέρα" επενδύσεις και ενισχύσεις

Στα κάγκελα βρίσκονται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στην Κρήτη μετά την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να βάλει «φρένο» στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα είναι έντονες, με ανθρώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα σε επαγγελματίες που ήδη δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, το κλίμα είναι εκρηκτικό. Όπως σχολιάζουν εκπρόσωποι του κλάδου, η εξέλιξη λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη την ίδια ώρα όμως, υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που επένδυσαν σημαντικά ποσά στα βιολογικά προγράμματα, προχώρησαν σε αγορές, σχεδιασμούς και επαγγελματικές κινήσεις, υπολογίζοντας στις συγκεκριμένες ενισχύσεις, και τώρα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του κλάδου , όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αλλά και οι επόμενες κινήσεις των κτηνοτρόφων, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια και στον χώρο της μελισσοκομίας. Μελισσοκόμοι της Κρήτης σημειώνουν ότι το θέμα αναμένεται να τεθεί άμεσα σε επίπεδο ομοσπονδίας, με τον κλάδο να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Όπως λένε, «το περιμέναμε», ωστόσο τονίζουν πως πολλοί επαγγελματίες έχουν ήδη επενδύσει χρήματα και χρόνο, βλέποντας τώρα τις προσδοκίες τους να καταρρέουν.

Οι ίδιοι περιγράφουν μια ήδη δύσκολη πραγματικότητα για τη μελισσοκομία, με τα τελευταία χρόνια να χαρακτηρίζονται από μεγάλες απώλειες στην παραγωγή, αύξηση του κόστους και μείωση των κυψελών λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών και της κλιματικής πίεσης. «Πάμε να δούμε φέτος μια μικρή διαφορά και έρχεται ακόμη μία ανατροπή να ταράξει την καθημερινότητα και τον επαγγελματικό μας βίο», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive, Νίκος Μπουνάκης, χαρακτήρισε πρωτάκουστο να καταργείται πρόγραμμα βιολογικών ενισχύσεων , κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και συνολική αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφερε, μόνο την περασμένη χρονιά χάθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά προγράμματα και άμεσες ενισχύσεις που σχετίζονταν με οικολογικά σχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ακύρωση των συγκεκριμένων δράσεων επικαλούμενο εκτεταμένες παρατυπίες και σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στους ελέγχους εντοπίστηκαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονταν εκατοντάδες κυψέλες χωρίς να επιβεβαιώνεται η πραγματική τους ύπαρξη. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι μέχρι να δημιουργηθεί νέο και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας, τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν μπορούν να συνεχιστούν.

