Στις Μαλάδες κλιμάκιο του Υπουργείου για την Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών

Κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται στο Ηράκλειο σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti επισκέθηκε το ακίνητο της ΕΑΣΗ στην περιοχή των Μαλάδων, ένας από τους χώρους που εξετάζεται για να δημιουργηθεί η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Ηράκλειο.

Την είδηση επιβεβαιώσε και ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Σταύρος Γαβαλάς - μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη -, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο στην επίσκεψή του στο ακίνητο της Ένωσης, τονίζοντας ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, έχουν επισκεφθεί και άλλους χώρους στο Ηράκλειο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις από το Υπουργείο, ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Οι κάτοικοι Μαλάδων - Φοινικιάς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργίας της δομης στην περιοχή τους, πραγματοποιούν σήμερα στις 18.30 συνάντηση, ώστε να συντονίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

