Προειδοποίηση Σι σε Τραμπ: Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Η είδηση για την προειδοποίηση του Κινέζου προέδρου έγινε γνωστή αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαν κεκλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, η οποία κράτησε συνολικά περίπου δυο ώρες.

Μετά τη δίωρη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Σι επισκέφθηκαν τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους της κινεζικής πρωτεύουσας. Οι δύο ηγέτες έφτασαν εκεί λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα, με τον Τραμπ να δηλώνει μπροστά στις κάμερες ότι «η Κίνα είναι πανέμορφη». Το συγκρότημα, που χρονολογείται από τη δυναστεία των Μινγκ τον 15ο αιώνα και παρέμενε κλειστό για το κοινό από την Τρίτη ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στις σχέσεις Πεκίνου και Ουάσιγκτον, καθώς εκεί είχε βρεθεί μυστικά το 1971 ο Αμερικανός διπλωμάτης Χένρι Κίσινγκερ, σε μια ιστορική αποστολή που άνοιξε τον δρόμο για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

"China is beautiful." — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Εντυπωσιακή υποδοχή με τιμές

Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην Πλατεία Τιενανμέν υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής τους στο Πεκίνο. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι «ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι» και κάλεσε ΗΠΑ και Κίνα να «είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», ενώ ο Τραμπ έκανε λόγο για «φανταστική σχέση» με τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τον ίδιο και την Κίνα.

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ έφθασε στην πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός με επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Στρατιωτική τελετή

Κατά την επίσημη τελετή υποδοχής στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε διαδοχικά τον αμερικανικό και τον κινεζικό εθνικό ύμνο.

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, περνώντας μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής που συνόδευε την τελετή.

Κατά μήκος του χαλιού, παιδιά κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες σε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Μεταβαλλόμενες ισορροπίες ισχύος

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ισορροπία ισχύος έχει αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, όταν η Κίνα επιδίωκε να εντυπωσιάσει την Ουάσιγκτον με αγορές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα. Όπως υπογράμμισε ο Άλι Γουάιν, ανώτερος σύμβουλος για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας στο International Crisis Group, αυτή τη φορά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνωρίζουν απερίφραστα το αυξημένο κύρος της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν σειρά επαφών, περιλαμβανομένων συνομιλιών στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, επίσκεψης στον ναό Temple of Heaven και επίσημου δείπνου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Αδύναμη διαπραγματευτική θέση

Ο Τραμπ προσέρχεται στις συνομιλίες με περιορισμένα περιθώρια κινήσεων. Οι αμερικανικές δικαστικές αποφάσεις έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τον πληθωρισμό και εντείνει τον κίνδυνο πολιτικού κόστους για τους Ρεπουμπλικανούς στις επερχόμενες εκλογές.

Αντιθέτως, παρότι η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις, ο Σι δεν υφίσταται αντίστοιχες πιέσεις. Και οι δύο πλευρές πάντως επιδιώκουν να διατηρήσουν την εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, με τον Τραμπ να αναστέλλει υπερβολικούς δασμούς και τον Σι να αποσύρει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και τη συνεργασία σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να πουλήσουν αεροσκάφη Boeing, αγροτικά προϊόντα και ενέργεια στην Κίνα, ενώ το Πεκίνο ζητά χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από την Κίνα να ασκήσει επιρροή στην Τεχεράνη ώστε να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν απίθανο ο Σι να πιέσει το Ιράν, δεδομένης της στρατηγικής του αξίας για το Πεκίνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον της Κίνας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση, καθώς πολλά κινεζικά πλοία παραμένουν μπλοκαρισμένα στον Περσικό Κόλπο.

