Εντυπωσιάζει η έκθεση «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» στη Βασιλική Αγίου Μάρκου (βίντεο)

Η σπουδαία αναδρομική έκθεση «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, εγκαινιάστηκε από το Δήμαρχο Ηράκλειου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, παρουσία πλήθους κόσμου που θαύμασε τα 125 έργα που θα εκτίθενται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο.

Image

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από τις πέντε δεκαετίες της ζωγραφικής δραστηριότητας του Θωμά Φανουράκη από το 1940 όταν επιστρέφει στο Ηράκλειο. Διαρθρωμένη σε πέντε κύριες ενότητες η έκθεση παρακολουθεί το έργο του ζωγράφου, από τα πρώτα βήματά του στην ακουαρέλα κατά την δύσκολη περίοδο της Κατοχής, στους έντονους πειραματισμούς του των δεκαετιών 1950 και 1960, όταν αναζητά όπως πολλοί ομότεχνοί του της ίδιας γενιάς νέους δρόμους, για να φτάσει σταδιακά στα ευρήματα που θα συνθέσουν την ζωγραφική του πρόταση στις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Image

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανακαλώντας προσωπικές μνήμες, αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του ζωγράφου αλλά και στην εμπειρία που έζησε ο ίδιος γνωρίζοντας την τέχνη από κοντά.

Στην τελετή των εγκαινίων, εκτός από τον Δήμαρχο Ηρακλείου ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγό του Άση Λυγερού, παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, οι Αντιδήμαρχοι Ρένα Παπαδάκη, Γιάννα Καλονάκη και Γιάννης Τσαπάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος Κατσαράκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Ιωακείμ Γρυσπολάκης και η Διευθύντρια Στέλλα Χρυσουλάκη, εικαστικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη και πλήθος κόσμου.







Ο αδελφός του σπουδαίου ζωγράφου Κώστας Φανουράκης ευχαρίστησε τον Αλέξη Καλοκαιρινό για τα όσα είπε από καρδιάς για τον αδελφό του, την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τα στελέχη της Δημοτικής Πινακοθήκης για τη συγκίνηση και τον επαγγελματισμό με τον οποίο διοργάνωσαν την έκθεση



Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιστορικός Τέχνης Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τιμητική ανάθεση ενός σπουδαίου έργου και μίλησε για τον ζωγράφο και τη διαδρομή του.

Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Αθωώθηκε ο 38χρονος που χτύπησε και έσπασε το δόντι της συζύγου του

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Εικόνες σοκ από τα τραύματα της 28χρονης (βίντεο)

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία (βίντεο)