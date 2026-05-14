Τι θα φάμε σήμερα; Κρύα σαλάτα με μήλο, καρότο και πιπεριές

Υλικά (2 μερίδες)
Για τη σως
- 1 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
- 1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά
- 1 κ.γ. μέλι
- πιπέρι
- κάρι
Εκτέλεση
- Βήμα 1: Κόβουμε την πιπεριά, το καρότο και το μήλο σε μικρά κυβάκια. Αν σας δυσκολεύει το καρότο, τρίψτε το στον χοντρό τρίφτη.
- Βήμα 2: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, το τυρί κρέμα, το μέλι, το πιπέρι και το κάρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Βήμα 3: Περιχύνουμε με τη σως τα κομμένα λαχανικά και το μήλο, ανακατεύουμε απαλά και βάζουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν τη σερβίρουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
- Ενέργεια: 147 kcal
- Υδατάνθρακες: 11,3 γρ.
- Πρωτεΐνη: 14,2 γρ.
- Λιπαρά: 7,3 γρ.
- Κορεσμένα λιπαρά: 1,1 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
