Τι θα φάμε σήμερα; Κρύα σαλάτα με μήλο, καρότο και πιπεριές
newsroom ekriti.gr

Υλικά (2 μερίδες)

Για τη σως

  • 1 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
  • 1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά
  • 1 κ.γ. μέλι
  • πιπέρι
  • κάρι

Εκτέλεση

  • Βήμα 1: Κόβουμε την πιπεριά, το καρότο και το μήλο σε μικρά κυβάκια. Αν σας δυσκολεύει το καρότο, τρίψτε το στον χοντρό τρίφτη.
  • Βήμα 2: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, το τυρί κρέμα, το μέλι, το πιπέρι και το κάρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Βήμα 3: Περιχύνουμε με τη σως τα κομμένα λαχανικά και το μήλο, ανακατεύουμε απαλά και βάζουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν τη σερβίρουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

  • Ενέργεια: 147 kcal
  • Υδατάνθρακες: 11,3 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 14,2 γρ.
  • Λιπαρά: 7,3 γρ.
  • Κορεσμένα λιπαρά: 1,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

