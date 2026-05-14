Κρήτη: Θλίψη για τον θάνατο του Θωμά Μαρκόπουλου σε ηλικία 34 ετών

Ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία μόλις 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες του και ολόκληρη την κοινωνία του Κιλκίς.

Επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός και άνθρωπος με έντονη παρουσία στα Μ.Μ.Ε. από το 2009, ο αγαπητός σε όλους, Θωμάς, υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Από το 2020 ανήκε στην οικογένεια του OK RADIO, παρουσιάζοντας την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα με τον λόγο και την ευγένειά του.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε τόσο πρόωρα στην Κρήτη, όπου εργαζόταν για την τουριστική περίοδο.

Το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή...

