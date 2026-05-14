Κρήτη: Αθωώθηκε ο 38χρονος που χτύπησε και έσπασε το δόντι της συζύγου του

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 38χρονος Φινλανδός που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι.

Στο δικαστήριο η 33χρονη σύζυγός του εμφανίστηκε στο πλευρό του, συνοδευόμενη από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη, με αποτέλεσμα να μην υποστηριχθεί η κατηγορία.

Το περιστατικό είχε καταγγελθεί ότι σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) κατά τη διάρκεια διαμονής της οικογένειας από τη Φινλανδία στα Χανιά, με την 33χρονη να αναφέρει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, μπουνιές, κλωτσιές και σπρωξίματα από τον σύζυγό της, παρουσία των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σπασμένο δόντι και μώλωπες, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.