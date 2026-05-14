ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 09:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Αθωώθηκε ο 38χρονος που χτύπησε και έσπασε το δόντι της συζύγου του
ενδοοικογενειακή βία
clock 07:51 | 14/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 38χρονος Φινλανδός που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι.

Στο δικαστήριο η 33χρονη σύζυγός του εμφανίστηκε στο πλευρό του, συνοδευόμενη από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη, με αποτέλεσμα να μην υποστηριχθεί η κατηγορία.

Το περιστατικό είχε καταγγελθεί ότι σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) κατά τη διάρκεια διαμονής της οικογένειας από τη Φινλανδία στα Χανιά, με την 33χρονη να αναφέρει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, μπουνιές, κλωτσιές και σπρωξίματα από τον σύζυγό της, παρουσία των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σπασμένο δόντι και μώλωπες, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ενδοοικογενειακη Βια δικαστήρια χανίων Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis