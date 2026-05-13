Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Δύσκολες ώρες βιώνει η Γωγώ Μαστροκώστα καθώς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Από το πλευρό της δεν λείπουν ο σύζυγό της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φαίνεται να επανήλθε, γεγονός που έχει ανησυχήσει τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε παλιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωινό, η ίδια είχε αναφερθεί στη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά. Εμείς που έχουμε βιώσει αυτές τις καταστάσεις παθαίνουμε ακόμα χειρότερο σοκ όταν κάποιος “φεύγει”, γιατί λες δεν έχει τελειώσει ποτέ. Σίγουρα ήταν μία από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πιο καλές, πιο ήπιες. Να μην τρομοκρατηθούν οι γυναίκες. Κάθε φορά που ακούς κάτι λες “ωχ δε θα τελειώσει ποτέ αυτό;”. Μετά μπαίνεις στη θέση της μάνας που δε θέλει να αφήσει τα παιδιά της. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα. Ιατρικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά»

