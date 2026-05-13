Το Μεξικό διαψεύδει δημοσίευμα του CNN ότι η CIA σκότωσε μέλος καρτέλ
Το Μεξικό διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η CIA, η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, βρισκόταν πίσω από «επιχείρηση» που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, του Φρανσίσκο Μπελτράν, καθώς και του οδηγού του, με την πυροδότηση βόμβας τοποθετημένης στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, καθώς κινούνταν σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πρωτεύουσα.

«Η μεξικανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά» ισχυρισμούς και εκδοχές που αποπειρώνται να «μετατρέψουν σε κοινοτοπία, να δικαιολογήσουν, ή να υπονοήσουν πως διεξάγονται θανατηφόρες, μυστικές ή μονομερείς επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών στην εθνική επικράτεια» του Μεξικού, τόνισε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

