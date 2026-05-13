Ταξίδι στην Ακρόπολη του 357 π.Χ. με τη βοήθεια της ΑΙ (βίντεο)

Ένα μαγευτικό ταξίδι πίσω στο χρόνο μας πάει το Project MOMENT, ένα κανάλι του YouTube, το οποίο είναι αφιερωμένο στην αναπαράσταση σημαντικών μνημείων της αρχαιότητας με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ένα από τα βίντεο μεταφερόμαστε στο 357 π.Χ., όταν η Αθήνα μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου έχει καταφέρει πλέον να ανακάμψει. Η Ακρόπολη και όλα τα κτίρια της στέκονται ακόμα μεγαλειώδη πάνω στο λόφο με το άγαλμα της θεάς Αθηνάς που στέκει στα 12 μέτρα ύψος να κυριαρχεί.

Το βίντεο μάς προσφέρει μια μικρή ματιά σε όλα όσα έβλεπαν οι αρχαίοι Αθηναίοι ανεβαίνοντας στον λόφο της Ακρόπολης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τέλος τα κρυπτογραφημένα μηνύματα στο Instagram

Γιατί η Ελβετία σκάβει μία τρύπα στο μέγεθος δύο γηπέδων ποδοσφαίρου;