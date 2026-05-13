Δεύτερο στην Ελλάδα το Λύκειο Γαζίου-Μεγάλη επιτυχία στο Πανελλήνιο ποδοσφαίρου
clock 20:04 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα μεγάλη επιτυχία κατέγραψε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΓΕΛ Γαζίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων Ελλάδας - Κύπρου στο Καρπενήσι.

Η ομάδα της Φούλας Μαλλιωτάκη, νικώντας στον ημιτελικό 6-1 το 1ο ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου (τα γκολ Κράστα, Καρβούνης, Μπαλάσης, Καρβελάς, Τούφας, Κοτζαμιχάλης), σήμερα, έπαιξε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης κόντρα στο 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, όπου ηττήθηκε με 4-2 στα πέναλτι (κ.α. και παράταση 0-0), πέρνοντας έτσι τη 2η θέση στην Ελλάδα και, φυσικά, μπόνους για τις πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές - αθλητές.

Το 2022-23, το ΓΕΛ Γαζίου είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας και πέρυσι (2024-25) είχε πάρει την 3η θέση.

Σημερα, στα πέναλτι, σκόραραν Καρνέζος και Τούφας, ενώ τα έχασαν οι Καρβούνης και Ασμαριανάκης.

ΓΕΛ Γαζίου (Φ. Μαλλιωτάκη): Κουκουριτάκης, Μπαλάσης, Ξενούλης, Καρνέζος, Χριστουλάκης (Κοτζαμιχάλης), Τούφας, Ασμαριανάκης, Κράστα (Θωμάς), Καρβούνης, Σταματάκης, Μολυμπάκης.

@Σημαντική διάκριση για τα κορίτσια του ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου, τα οποία κατέκτησαν την 3η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Ποδοσφαίρου Ελλάδας-Κύπρου. Στον μικρό τελικό, οι πρωταθλήτριες Χανίων και Κρήτης επιβλήθηκαν 5-2 του 2ο Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών, με πρωταγωνίστρια την Ελπίδα Αλμπέρτη, η οποία σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Χριστίνα Φυτράκη, Μαρία Μακράκη και Μανωλία Τζεμανάκη.

