Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Σοκάρουν οι καταθέσεις

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα διεξάγεται και σήμερα η δίκη για την υπόθεση του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με κατηγορούμενους την μητέρα του και τον πρώην συντροφό της. Η εξέταση των μαρτύρων συνεχίστηκε με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των διασωστών και της γιατρού του ΕΚΑΒ, που περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του παιδιού.

Η γιατρός και το πλήρωμα του ασθενοφόρου κατέθεσαν για την κατάσταση του παιδιού και τη στάση της μητέρας και του συντρόφου της. Η γιατρός του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι βρήκε το παιδί ξαπλωμένο σε έναν καναπέ. Όταν του φώναξε «Άγγελε, άνοιξε τα μάτια», το παιδάκι έκανε έναν αναστεναγμό, έκλεισε τα μάτια του και έκτοτε δεν είχε καμία επικοινωνία ή αντίδραση.

Το παιδί ήταν ήδη εντελώς παγωμένο όταν έφτασε το πλήρωμα. Η γιατρός ζήτησε μια κουβέρτα για να το ζεστάνει, αλλά οι συγγενείς δεν της έδωσαν ενώ και σύμφωνα με την κατάθεση, η γιατρός είπε στην μητέρα να πάρει το παιδί αγκαλιά για να μπουν στο ασθενοφόρο και εκείνη αρνήθηκε. Όταν της ζητήθηκε να το συνοδεύσει στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πάει.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου κατέθεσε ότι ο σύντροφος της μητέρας ισχυρίστηκε πως το παιδί «έπεσε από τη σκάλα». Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος δεν βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, αλλά ήταν απόλυτα ψύχραιμος.

Οι ιατρικές καταθέσεις που προηγήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το αγοράκι έφερε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, θλάση στο ήπαρ και πολλαπλά τραύματα. Οι γιατροί τόνισαν στο δικαστήριο πως δεν είχαν ξαναδεί παιδί σε τέτοια τραγική κατάσταση.

