Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός άνδρας στις παλιές Δικαστικές Φυλακές

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Τετάρτης (13/05) μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Χανιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας περίπου 40 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ερημωμένο κτίριο των παλιών Δικαστικών Φυλακών στα Χανιά. Ο άνδρας πιθανολογείται ότι είχε πεθάνει μερικές ημέρες πριν.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν άμεσα για να αποκλείσουν τον χώρο ενώ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο. Όπως μεταδίδουν, τα haniotika-nea.gr, τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια αλλά η έρευνα συνεχίζεται με την νεκροψία-νεκροτομή να αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του

Όταν η εφηβεία βλέπει μια αποτυχία σαν το «τέλος του κόσμου» - Ανύπαρκτες οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη