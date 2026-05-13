Όταν η εφηβεία βλέπει μια αποτυχία σαν το «τέλος του κόσμου» - Ανύπαρκτες οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη

Η εφηβεία αποτελεί μια βαθιά μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ο εγκέφαλος και η ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι έφηβοι βιώνουν την απόρριψη, την αποτυχία ή τη μοναξιά με ιδιαίτερη ένταση, καθώς συχνά δεν διαθέτουν ακόμη την εσωτερική αίσθηση ότι οι δύσκολες φάσεις της ζωής είναι παροδικές.

Η ανάγκη αποδοχής από συνομηλίκους, η εικόνα σώματος και η κοινωνική επιβεβαίωση επηρεάζουν καθοριστικά την αυτοεκτίμηση των νέων. Σε αυτό το ήδη ευάλωτο περιβάλλον, τα social media ενισχύουν τη σύγκριση με εξιδανικευμένες εικόνες ζωής, καλλιεργώντας αισθήματα ανεπάρκειας και απομόνωσης.

Επισημαίνουν ότι πίσω από μια αυτοκαταστροφική σκέψη δεν κρύβεται απαραίτητα η επιθυμία θανάτου, αλλά η ανάγκη να σταματήσει ένας αφόρητος ψυχικός πόνος. Για τον λόγο αυτό, οι έφηβοι χρειάζονται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που να ακούει χωρίς να υποτιμά τα συναισθήματά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συμπεριφορές όπως η έντονη κοινωνική απόσυρση, οι αλλαγές σε ύπνο και διατροφή, η απελπισία, οι αυτοτραυματισμοί ή η επικίνδυνη συμπεριφορά.

Όπως σημειώνουν, πολλές φορές αυτά τα σημάδια συγχέονται με τη λεγόμενη «εφηβική επανάσταση», με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αναγνώριση μιας σοβαρής ψυχικής δυσφορίας.

Η πίεση για επιτυχία σε σχολικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχική ανθεκτικότητα των νέων. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι η αξία τους εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοσή τους», τονίζουν υπογραμμίζοντας πως η ανθεκτικότητα χτίζεται όταν ένα παιδί νιώθει αποδεκτό ακόμη και στις στιγμές αποτυχίας ή αδυναμίας.

Το σχολείο εξακολουθεί να είναι κυρίως προσανατολισμένο στην ύλη και στις εξετάσεις, ενώ οι δομές ψυχικής υποστήριξης παραμένουν ανεπαρκείς.

Σε ό,τι αφορά τους γονείς, τονίζουν πως η «χρυσή τομή» ανάμεσα στην προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητας βρίσκεται στη σχέση εμπιστοσύνης.

Ούτε ο ασφυκτικός έλεγχος ούτε η πλήρης απομάκρυνση βοηθούν έναν έφηβο που δυσκολεύεται. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους και να απευθύνονται σε ειδικό,αν δουν σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά τους.

Όσον αφορά στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη που έχει την θλιβερή πρωτιά στην αυτοκτονικότητα ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα, είναι διαλυμένες.

Η αναζήτηση παιδοψυχίατρου στον ιδιωτικό τομέα είναι μονόδρομος και η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλη, που τα ραντεβού κλείνονται μετά από μήνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χατζηδάκης από Ηράκλειο: Προχωρούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»