Συσσοβίτης: "Πάντα έχω σύντροφο, επειδή δεν παντρεύεσαι δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις"

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά για την προσωπική του ζωή και στην απόφασή του να μην παντρευτεί. Ο ηθοποιός μπορεί να μην απέκτησε παιδιά, ωστόσο έχει δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τα βαφτιστήρια και τα ανίψια του.

«Πάντα έχω έναν σύντροφο μαζί μου. Επίσης, βασίζομαι πολύ στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους γιατί είμαι κοινωνικότατος και είμαι και δοτικός, άρα παίρνω κι εγώ μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά που δεν έχω εγώ, αλλά είναι εκεί και με στηρίζουν ψυχολογικά, αλλά έχω χτίσει καλές σχέσεις. Με την αδερφή μου και την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη και τα ανίψια μου, που πλέον είναι μεγάλα, 30-33 χρονών, έχω εξαιρετική σχέση. Οι πολύ φίλοι είναι λίγοι, αλλά οι κοντινοί άνθρωποι είναι αρκετοί. Πιστεύω, ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου και τώρα υπάρχει. Επειδή δεν παντρεύεται κανείς δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία. Υπάρχουν πολλοί που έκαναν παιδιά και δεν βρήκαν λιμάνι εκεί, γέρασαν και πέθαναν μόνοι τους στην ψάθα»

