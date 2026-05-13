ΟΦΗ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του για τα playoffs του Europa League

Κάθε εβδομάδα, το Football Meets Data, βασιζόμενο στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, παρουσιάζει μια εκτίμηση για τις 24 ομάδες που αναμένεται να συμμετάσχουν στα playoffs του Europa League, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 27 Αυγούστου.Τη σχετική λίστα, δίπλα στον ΟΦΗπου έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στα playoffs, εμφανίζονται μεταξύ άλλων η Τραμπζονσπόρ, η Γιάμπλονετς από την Τσεχία (η οποία θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στην Καρβινά), η Σάλτσμπουργκ, ενώ όπως έχει αναφερθεί και η Λίλεστρομ από τη Νορβηγία συγκαταλέγεται στις ομάδες που θεωρούνται σχεδόν δεδομένες για την παρουσία τους. Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν ανοιχτές. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου.

Η διαμόρφωση των 24 ομάδων

Εκτός από τον ΟΦΗκαι τη Λίλεστρομ, οι υπόλοιπες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τους κυπελλούχους Βελγίου (Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ή Άντερλεχτ), Τουρκίας (Γκετσλερμπιρλιγκί ή Τραμπζονσπόρ) και Τσεχίας (Γιάμπλονετς ή Καρβινά), από 13 νικητές του 3ου προκριματικού γύρου, καθώς και από έξι ομάδες που θα αποκλειστούν από την ίδια φάση του Champions League, από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

