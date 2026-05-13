Ηράκλειο: Διαμαρτυρία από τους δικαστικούς υπαλλήλους για την ασφάλεια στα δικαστήρια

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα, με αφορμή την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2026 στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου στην Αθήνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων εργαζομένων.

Στο Ηράκλειο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προχώρησαν επίσης σε κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους απονομής της δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνουν, το περιστατικό στην Αθήνα επανέφερε με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε δικαστικά κτίρια της χώρας.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ασφάλειας στα δικαστικά κτίρια, στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών και στην κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων σε δικαστικούς υπαλλήλους, που όπως τονίζουν, δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Στο πλευρό των δικαστικών υπαλλήλων τάσσεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος εκφράζει τη συμπαράστασή του και δηλώνει ότι θα στηρίξει τα αιτήματά τους, επιδιώκοντας παράλληλα κοινές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου εκφράζει τη συμπαράσταση του στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα με αφορμή την ένοπλη επίθεση που έγινε στις 28-04-2026 στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου στην Αθήνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων υπαλλήλων.



Οι δικηγόροι, όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης βιώνουν καθημερινά τις δύσκολες συνθήκες και υφίστανται τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψης ασφάλειας στα δικαστικά κτήρια, τις ανεπαρκείς κτηριακές υποδομές και τις ελλείψεις στους δικαστικούς υπάλληλους.



Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου στηρίζει τα δικαία αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και θα επιδιώξει την από κοινού διεκδίκηση της βελτίωσης των συνθηκών στο Πρωτοδικείο Ηράκλειου, προς όφελος των ίδιων, των δικηγόρων, των δικαστικών λειτουργών και των πολιτών.