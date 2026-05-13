ΤΕΤ.13 Μαΐ 2026 14:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
τροχαίο δυστύχημα μηχανή
clock 13:09 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη Χαλκιδική, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 20.35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χαλκιδικη Τροχαίο Δυστυχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis