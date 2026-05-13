Γάζι: Νέα εικόνα στο πάρκινγκ δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου

Περισσότερο λειτουργικό, ασφαλές και με αυξημένη χωρητικότητα είναι πλέον το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων και αναδιάταξης των θέσεων στάθμευσης.

Image

Με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αυξήθηκε κατά περίπου 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα οχήματα να παρκάρουν με ασφάλεια, τάξη και καλύτερη οργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρεις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίες χωροθετήθηκαν στο βόρειο και στο νότιο άκρο του πάρκινγκ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.

Image

Η νέα διαμόρφωση του χώρου καθιστά το πάρκινγκ σημαντικά πιο λειτουργικό και εύχρηστο, καθώς διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, μειώνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και βελτιώνεται συνολικά η κυκλοφορία εντός του χώρου στάθμευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: "Έσβησε" στο νοσοκομείο μωράκι επτά μηνών

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Ξανά στην Ανακρίτρια ο 30χρονος - Τι θα ζητήσει η υπεράσπιση

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Media για τον παίκτη που τραυματίστηκε σοβαρά