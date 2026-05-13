Γάζι: Νέα εικόνα στο πάρκινγκ δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου
clock 11:41 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Περισσότερο λειτουργικό, ασφαλές και με αυξημένη χωρητικότητα είναι πλέον το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων και αναδιάταξης των θέσεων στάθμευσης.

Με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αυξήθηκε κατά περίπου 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα οχήματα να παρκάρουν με ασφάλεια, τάξη και καλύτερη οργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρεις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίες χωροθετήθηκαν στο βόρειο και στο νότιο άκρο του πάρκινγκ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.

Η νέα διαμόρφωση του χώρου καθιστά το πάρκινγκ σημαντικά πιο λειτουργικό και εύχρηστο, καθώς διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, μειώνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και βελτιώνεται συνολικά η κυκλοφορία εντός του χώρου στάθμευσης.

Δήμος Μαλεβιζίου Πάρκινγκ Γαζι
