Ηράκλειο: Φώναζε και έβριζε την σύζυγό του μέσα στο αεροπλάνο, μπροστά στο παιδί τους

Αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός μέσα στο αεροπλάνο, σε πτήση από Αγγλία προς Ηράκλειο.
Ο άνδρας, ο οποίος ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους, εκδήλωσε ανάρμοστη συμπεριφορά, επιτιθέμενος φραστικά στην 37χρονη, προκαλώντας φόβο στο παιδί αλλά και στους υπόλοιπους επιβάτες.
Ο ...θερμόαιμος Βρετανός, ο οποίος δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, συνελήφθη μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο "Νίκος Καζαντζάκης", από αστυνομικούς του ΑΤ αερολιμένα.
