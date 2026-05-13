Ιταλία: Βρετανός τουρίστας σε καραντίνα μετά από έκθεση σε χανταϊό
13/05/2026
Βρετανός επισκέπτης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης σε νοσοκομείο του Μιλάνου και νοσηλεύεται στο Σάκκο, όπου αναμένεται να παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες.

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

