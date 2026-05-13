Ηλιούπολη: Πανελλήνιο σοκ από τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε χθες (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα εξαώροφος πολυκατοικίας, πιασμένες χέρι – χέρι με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η μία και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι σημειώσεις που βρέθηκαν αλλά και ένα προσωπικό ημερολόγιο που βρέθηκε στο διαμέρισμα της 17χρονης που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Συγγενείς αλλά και συμμαθητές των δύο κοριτσιών βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο 17χρονων.

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας το πρωί στο MEGA αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της 17χρονης που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Όπως είπε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασηλωνημένη. Χθες, σημειώσει, έγιναν τιτάνιες προσπάθειες από τους γιατρούς μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Δώσανε μάχη να επαναφέρουν το ένα κορίτσι χωρίς να τα καταφέρουν, ενώ το άλλο δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, «θα συνεχιστεί σήμερα η προσπάθεια των γιατρών να σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά το κορίτσι. Πρόκειται για μία πολυτραυματία που πρέπει να έχει την τύχη μαζί της για να τα καταφέρει».

Το χρονικό

Χθες το μεσημέρι, οι δύο 17χρονες κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι επιχειρώντας να δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αυτόπτες μάρτυρες να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ

Άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς η μία 17χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο με τους γιατρούς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να μην τα καταφέρνουν, ενώ η φίλη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και εν συνέχεια στο ΚΑΤ όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο φίλες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται πως προετοίμαζαν καιρό αυτό που έκαναν έχοντας πιθανότατα διαφορετικούς λόγους.

Πέρα από τις σημειώσεις, το ημερολόγιο αλλά και τα μηνύματα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, η αστυνομία θα εξετάσει αν υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας ή τρίτα πρόσωπα που να επηρέασαν τις μαθήτριες όπως στα social medial ή στο σχολικό περιβάλλον.

Το ημερολόγιο και το σημείωμα

Η μαθήτρια που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή φαίνεται να είχε επηρεαστεί από τον θάνατο του πατέρα της πριν δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες σε ημερολόγιο που εντοπίστηκε στο δωμάτιό της φέρεται να έγραφε ότι νιώθει κατάθλιψη και εξέφραζε την αγωνία της ότι ίσως απογοητεύσει την οικογένειά της στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Παράλληλα στο σακίδιο που άφησε πίσω της η 17χρονη που έχασε τη ζωή της βρέθηκε το σημείωμα προς τους γονείς της που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα τελευταία τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης». Εξέφραζε την απογοήτευσή της για τον κόσμο που ζει και την αγωνία για το μέλλον της σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατέληγε λέγοντας τα εξής: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ».

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που συνέβη η τραγωδία είπε: «Γύρω στις 12.12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα.

«Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα. Να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Όπως περιέγραψε «για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε με επιφωνήματα. Η κοπελιά προσπαθούσε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».

πηγή: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Ξανά στην Ανακρίτρια ο 30χρονος - Τι θα ζητήσει η υπεράσπιση

Ηράκλειο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη του 3χρονου: "Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση''

Σχολεία: Μειώνονται τα πρωτάκια σε Λασίθι και Ηράκλειο – Ανησυχία για το μέλλον