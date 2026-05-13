ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα - Ποιοί συμμετέχουν

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή να επεκτείνεται σε νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες, ΟΤΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, επικαλούμενη την εκτίναξη του κόστους ζωής, τη στεγαστική πίεση και την υστέρηση των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δεν καλύπτουν τις απώλειες από την ακρίβεια. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της υποστελέχωσης και της αυξανόμενης πίεσης στις δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στοχοποιούνται αντί να ενισχύονται οι δομές του κράτους.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την ανεργία, το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της περιόδου 2016–2017 και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ενίσχυση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων και του νέου πειθαρχικού πλαισίου στο Δημόσιο.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, με κεντρικό ραντεβού στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας.