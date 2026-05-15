Μεσαρά: Τρεις συλλήψεις για όπλα στο Τυμπάκι

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς στο Τυμπάκι, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη οπλοκατοχή, μετά τον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας όπλων και φυσιγγίων σε σπίτια της περιοχής.

Οι συλλήψεις αφορούν έναν 85χρονο, έναν 56χρονο και έναν 23χρονο, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση που έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κυνηγετικά όπλα, ένα περίστροφο, ένα τυφέκιο καθώς και εκατοντάδες φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες (14.05.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, τρείς ημεδαποί (85,56 και 26 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων – πυροτεχνημάτων και στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη ημεδαπή.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες χθες (14.05.2026) έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους εργασίας που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(1) πολεμικό τυφέκιο

(1) περίστροφο

(2) κυνηγετικά όπλα

(1) πιστόλι κρότου

(2) αεροβόλα όπλα

(2) γεμιστήρες

Τριακόσια εβδομήντα έξι (376) πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

(1) μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς

Σαράντα (40) κροτίδες

(3) ναυτικές φωτοβολίδες

(1) κουτί μεταλλικά σφαιρίδια

κάλυκας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

