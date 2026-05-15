Τι θα φάμε σήμερα; Γαριδομακαρονάδα με noodles

Υλικά
Για 4 άτομα
- 500 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες
- 250 γρ. noodles ολικής ή ρυζιού, βρασμένα
- 1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
- 1 πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες
- 1 κολοκυθάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες
- 1 σκελίδα σκόρδο, ελαφρώς πατημένο
- 150 ml χυμό ντομάτας
- 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
- ½ κ.γ. κουρκουμά
- ½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα
- 1 κ.σ. βασιλικό, ψιλοκομμένο
- 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
- ¼ κ.γ. μαραθόσπορους
- 40 ml ε.π. ελαιόλαδο
- 1 κ.σ. σουσάμι
- αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά για 5'.
Βήμα 2
Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας, τον κουρκουμά, τους μαραθόσπορους, την πάπρικα και μαγειρεύουμε για 10'.
Βήμα 3
Ρίχνουμε τα ντοματίνια και τις γαρίδες, δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε 3΄ ακόμη.
Βήμα 4
Προσθέτουμε τα noodles και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να ενωθούν με τη σάλτσα.
Βήμα 5
Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά, ρίχνουμε τα μυρωδικά, το σουσάμι και σερβίρουμε αμέσως.
Πηγή: cantina.protothema.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: