Τι θα φάμε σήμερα; Γαριδομακαρονάδα με noodles

Υλικά

Για 4 άτομα

500 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες

250 γρ. noodles ολικής ή ρυζιού, βρασμένα

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες

1 κολοκυθάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 σκελίδα σκόρδο, ελαφρώς πατημένο

150 ml χυμό ντομάτας

100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση

½ κ.γ. κουρκουμά

½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.σ. βασιλικό, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

¼ κ.γ. μαραθόσπορους

40 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. σουσάμι

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά για 5'.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας, τον κουρκουμά, τους μαραθόσπορους, την πάπρικα και μαγειρεύουμε για 10'.

Βήμα 3

Ρίχνουμε τα ντοματίνια και τις γαρίδες, δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε 3΄ ακόμη.

Βήμα 4

Προσθέτουμε τα noodles και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να ενωθούν με τη σάλτσα.

Βήμα 5

Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά, ρίχνουμε τα μυρωδικά, το σουσάμι και σερβίρουμε αμέσως.

Πηγή: cantina.protothema.gr

