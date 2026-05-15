Τι θα φάμε σήμερα; Γαριδομακαρονάδα με noodles
clock 11:11 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Για 4 άτομα

  • 500 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες
  • 250 γρ. noodles ολικής ή ρυζιού, βρασμένα
  • 1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 1 πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες
  • 1 κολοκυθάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 1 σκελίδα σκόρδο, ελαφρώς πατημένο
  • 150 ml χυμό ντομάτας
  • 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • ½ κ.γ. κουρκουμά
  • ½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα
  • 1 κ.σ. βασιλικό, ψιλοκομμένο
  • 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
  • ¼ κ.γ. μαραθόσπορους
  • 40 ml ε.π. ελαιόλαδο
  • 1 κ.σ. σουσάμι
  • αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά για 5'.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας, τον κουρκουμά, τους μαραθόσπορους, την πάπρικα και μαγειρεύουμε για 10'.

Βήμα 3

Ρίχνουμε τα ντοματίνια και τις γαρίδες, δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε 3΄ ακόμη.

Βήμα 4

Προσθέτουμε τα noodles και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να ενωθούν με τη σάλτσα.

Βήμα 5

Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά, ρίχνουμε τα μυρωδικά, το σουσάμι και σερβίρουμε αμέσως.

Πηγή: cantina.protothema.gr

