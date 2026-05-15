Μαλδίβες: Νεκροί 5 Ιταλοί κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο – Τα σενάρια για τον θάνατό τους

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος πέντε ατόμων που έκαναν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων σε υποθαλάσσια σπηλιά σε ατόλη στις Μαλδίβες.

Αν και μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο μια σορός καθώς οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένες σε άλλο σημείο της σπηλιάς που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Για την ώρα η επιχείρηση ανάσυρσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί και «κίτρινος» συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές, τις καιρικές συνθήκες, τα ξαφνικά ρεύματα ή την απώλεια προσανατολισμού μέσα στη σπηλιά, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να σημειώνουν ότι οι καταδύσεις στην περιοχή επιτρέπονται μέχρι τα 30 μέτρα βάθος.

Η καθηγήτρια και η κόρη της

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

(Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα)

(Η κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου)

Η κόρη της, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου και σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική.

(Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο)





(Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι)

(Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα)

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις τελευταίες τους στιγμές στο νερό

Εμπειρογνώμονες των καταδύσεων εξετάζουν επίσης διάφορες υποθέσεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μία από τις πιο ευρέως αποδεκτές θεωρίες από το λιμενικό και τους ειδικούς είναι η τοξικότητα οξυγόνου. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει εάν το μείγμα της φιάλης είναι ακατάλληλο, καθιστώντας το οξυγόνο τοξικό σε ορισμένα βάθη.

«Σε βάθος 50 μέτρων στη θάλασσα υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι· πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία», δηλώνει ο Αλφόνσο Μπολονίνι, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής.

