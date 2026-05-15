Ηράκλειο: Στιγμές πένθους για τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έφυγε από την ζωή η μητέρα του Προϊσταμένου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Αντώνη Φουντουλάκη, Μαρία.

Η εκλιπούσα ήταν επίσης εκπαιδευτικός με μεγάλο αποτύπωμα στην μαθητική κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Ηρακλείου αναφέρει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνη Φουντουλάκη και της εκλεκτής συναδέλφου μας, Μαρίας Φουντουλάκη, συνεδρίασε την Πέμπτη 14/05/2025 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Μαρία Φουντουλάκη καθώς και στην οικογένεια της εκλιπούσας.

2. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα στη νεκρώσιμη ακολουθία.

3. Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, συμβολικό ποσό στη μνήμη της σε ίδρυμα της πόλης μας.

4. Να επιδοθεί η συλλυπητήρια ανακοίνωση στην οικογένειά της εκλιπούσας και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τραυματίστηκε σοβαρά 30χρονος με ηλεκτρικό πατίνι - Χαροπαλεύει ο 40χρονος

Μαλάδες: Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις από φορείς και κυβέρνηση για την δομή μεταναστών