Βολουδάκη στο Ράδιο Κρήτη για Μαλάδες: Καμία απόφαση για δομή μεταναστών χωρίς συζήτηση

Καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη δημιουργία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τελικές συζητήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για το σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είπε συγκεκριμένα ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο είχε ζητήσει από τους δήμους να υποδείξουν εναλλακτικούς χώρους, κάτι που – σύμφωνα με την ίδια – δεν έγινε.

Η υφυπουργός ανέφερε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες σε δύο έως τρεις χώρους που εξετάζονται ως πιθανοί για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στην ΠΕ Ηρακλείου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν υπάρχει οριστική επιλογή. Όπως είπε, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των χώρων και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους της Κρήτης Δήμος Ηρακλείου, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η Σέβη Βολουδάκη χαρακτήρισε δικαιολογημένη την ανησυχία των κατοίκων τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, σημειώνοντας ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Κρήτη έχει πλέον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς – όπως είπε – το νησί έχει καταστεί πύλη μεταναστευτικών ροών από το Τομπρούκ της Λιβύης. Υπογράμμισε ακόμη ότι το φαινόμενο δεν πρόκειται να σταματήσει και ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί τις αφίξεις με οργανωμένο τρόπο.

Αναφερόμενη στις μεταναστευτικές ροές, η υφυπουργός δήλωσε ότι από τη στιγμή που οι βάρκες αναχωρούν από την ανατολική ή δυτική Λιβύη και εισέρχονται σε διεθνή ύδατα πλησιάζοντας την Κρήτη, τότε ενεργοποιείται η υποχρέωση διάσωσης. Όπως εξήγησε, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της έλλειψης ενιαίας αναγνωρισμένης κυβέρνησης στη Λιβύη, αν και – όπως είπε – βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες τόσο με την πλευρά της ανατολικής όσο και της δυτικής Λιβύης.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά μετανάστες, δεν είναι κατάλληλος, επισημαίνοντας ότι η δομή που σχεδιάζεται θα είναι κλειστή και θα αφορά προσωρινή φιλοξενία. Πρόσθεσε ακόμη ότι ζητήματα που αφορούν τον αστικό ιστό, τις επιχειρήσεις, την τουριστική δραστηριότητα και τη λειτουργικότητα των περιοχών που εξετάζονται θα ληφθούν υπόψη πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις στην περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς, με τους κατοίκους να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή. Μετά και τη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου Δήμος Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης και των βουλευτών του νομού, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη και δεν αντέχει μία ακόμη μεγάλη πίεση στις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ακούστε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της στο Ράδιο Κρήτη:

