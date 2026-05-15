Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες (εικόνες)

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ακρωτήρι Χανίων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 10 μ.μ. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο.

Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, ενώ το δεύτερο κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε χαντάκι. Αρχικά υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους επιβάτες, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε οικογένεια με μικρό παιδί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες εξετάσεις.

(Φωτογραφίες από zarpanews) - (Κεντρική φωτογραφία άρθρου από το αρχείο)

